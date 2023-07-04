Зеленський попередив Макрона про можливу провокацію Росії на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у вівторок увечері провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Особливу увагу лідери приділили ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це Зеленський написав у Тwitter.

Зеленський повідомив, що попередив Макрона про те, що російські окупанти готують небезпечну провокацію на Запорізькій станції.

Він зазначив, що обидва лідери та Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися тримати ситуацію під максимальним контролем, а президент Франції виявив увагу до ситуації на ЗАЕС і готовий робити все необхідне, щоб гарантувати безпеку.

Зеленський також подякував Макрону за надану Францією велику партію бронетехніки, включаючи евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та системи ППО.

Крім того, у своєму вечірньому зверненні президент України зазначив, що зараз увесь світ має розуміти те, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції.

"Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати. Радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів", - сказав він.

Зеленський додав, що за даними нашої розвідки на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Можливо, вони зробили це щоб імітувати удар по станції, або в них є якийсь інший сценарій.

"Але в будь-якому разі світ бачить – не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти, можливо, готують найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції.

4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.