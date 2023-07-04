"Найближчим часом". ЗСУ попередили про можливу підготовку російської провокації на ЗАЕС

Російські окупанти, можливо, готують найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що сьогодні, 4 липня, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

За даними українських військових, підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку "обстрілів" із боку України.

"Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", – додали в Генштабі.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зазначав, що фахівці організації не побачили підготовку окупантів до атаки на Запорізькій АЕС. Але не виключено, що "все може трапитися".

Тим часом жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.