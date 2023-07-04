ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії, її підключили на резервну лінію

Запорізька АЕС в ніч на 4 липня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, її довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Тимчасово окупована станція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ о 01:21 4 липня.

"Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Енергоатому", після 24 лютого 2022 року Запорізька АЕС сім разів втрачала енергопостачання, і це змушувало використовувати дизель-генератори та щоразу загрожувало катастрофою. До початку російського вторгнення ЗАЕС мала шість ліній живлення.

Нагадаємо, напередодні МАГАТЕ повідомило, що Запорізьку атомну електростанцію було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після відключення.

В останній час ситуація навколо ЗАЕС стає все більш напруженою. Спочатку російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Наразі цю інформацію в ручному режимі передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту та замінували 4 із 6 реакторів. Він розповів, що ворог також замінував водойму-охолоджувач. РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.