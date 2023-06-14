Росія закрила доступ до інформації про радіаційний стан на Запорізькій АЕС

Російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Наразі цю інформацію в ручному режимі передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков під час брифінгу.

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", - зазначив він.

За його словами, команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, вимушена фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ.

Пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України.

Коріков наголосив, що так, бар'єр за бар'єром, руйнуються принципи безпеки на станції. Виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

Раніше у "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки. Втім, оскільки АЕС наразі зупинено, рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється. За даними НАЕК "Енергоатом", станом на ранок 13 червня він був вже вищий за рівень у водосховищі на 7,7 метра.