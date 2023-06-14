Россия закрыла доступ к информации о радиационном состоянии на Запорожской АЭС

Российские оккупанты остановили автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. В настоящее время эту информацию в ручном режиме передают представители Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщил и.о. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков во время брифинга.

"Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности", - отметил он.

По его словам, находящаяся на ЗАЭС команда МАГАТЭ вынуждена фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Позже в штаб-квартире эти данные вводятся в соответствующую систему, откуда они становятся доступными для стран - членов МАГАТЭ, в частности, Украины.

Кориков подчеркнул, что так, барьер за барьером, рушатся принципы безопасности на станции. Исправить ситуацию можно только в случае деоккупации и демилитаризации ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности. Впрочем, поскольку АЭС остановлена, уровень воды в пруду-охладителе не меняется. По данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на утро 13 июня он был уже выше уровня в водохранилище на 7,7 метра.