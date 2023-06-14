Оккупанты не позволят перевести пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "холодной остановки"

Российские оккупанты не позволяют украинскому персоналу Запорожской АЭС выполнить распоряжение Госатомрегулирования и перевести энергоблок №5 в состояние "холодный останов". Остальные энергоблоки Запорожской АЭС уже переведены в это состояние.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

Такие действия российских окупантов являются противоправным и грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии. В ведомстве надеются, что данную ситуацию как-то поможет решить вмешательство Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Специалисты МАГАТЭ также заинтересованы в безопасности станции и отмечают важность доступа к Запорожской ТЭС и ее отводному каналу, к ставку-охладителю ЗАЭС, чтобы лучше оценить ситуацию с обеспеченностью атомной станции резервами воды.

"Надеюсь, что во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в "холодный останов". Препятствование со стороны российских захватчиков - не что иное, как дежурный ядер ", – отметил и.о. ДИЯРУ Олег Кориков.

Холодный останов – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Это промежуточное состояние реактора между работой и перегрузкой топлива. Во время холодной остановки ядерный реактор не генерирует электроэнергию.

Госатомрегулирование распорядилось перевести в состояние холодной остановки энергоблок №5 Запорожской АЭС еще 9 июня.

Напомним, что угрозу для ЗАЭС представляет обмеление и фактическое исчезновение в ближайшее время Каховского водохранилища, из которого станция закачивала воду для охлаждения. Впрочем, поскольку АЭС остановлена, уровень воды в пруду-охладителе не сейчас меняется. Однако, по данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на утро 13 июня он был уже выше уровня в водохранилище на 7,7 метра.