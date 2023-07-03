Запорізьку АЕС підключили до резервної лінії електропередач

Запорізьку атомну електростанцію було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після відключення, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно не стабільною.

Про це заявив сьогодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

ЗАЕС було від'єднано від останньої з шети ліній електропередач на 330 кіловольт 1 березня та відновлено ввечері 1 липня. Роботи з відновлення лінії електропередач були ускладнені через складну безпекову ситуацію в регіоні.

Підключення є важливим, оскільки протягом останніх кількох місяців ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. Лінія 330 кВ знаходиться під напругою і зберігається як резервна.

В МАГАТЕ нагадали, що за час повномаштабної війни ЗАЕС сім разів втрачала електропостачання, через що станція використовувала аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", — сказав генеральний директор Гроссі.

В останній час ситуація навколо ЗАЕС стає все більш напруженою. Спочатку російські окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС. Наразі цю інформацію в ручному режимі передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту та замінували 4 із 6 реакторів. Він розповів, що ворог також замінував водойму-охолоджувач. РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.