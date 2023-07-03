Запорожскую АЭС подключили к резервной линии электропередач

Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после отключения, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно нестабильной.

Об этом заявил сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

ЗАЭС была отсоединена от последней из шеты линий электропередач на 330 киловольт 1 марта и восстановлена вечером 1 июля. Работы по восстановлению линии электропередач были затруднены из-за сложной ситуации безопасности в регионе.

Подключение важно, поскольку в течение последних нескольких месяцев ЗАЭС возлагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. Линия 330 кВ находится под напряжением и сохраняется как резервная.

В МАГАТЭ напомнили, что за время полномасштабной войны ЗАЭС семь раз теряла электроснабжение, из-за чего станция использовала аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - сказал генеральный директор Гросси.

В последнее время ситуация вокруг ЗАЭС становится все более напряженной. Сначала российские оккупанты остановили автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. В настоящее время эту информацию в ручном режиме передают представители Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту и заминировали 4 из 6 реакторов. Он рассказал, что враг также заменял водоем-охладитель. РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.