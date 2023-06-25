Подготовка теракта завершена. Россияне разместили взрывчатку возле четырех энергоблоков ЗАЭС, – Буданов

Российские оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New Statesman.

По его словам, враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков станции.

Кроме того, россияне заминировали водоем-охладитель ЗАЭС. Без охлаждения ядерные реакторы могут быть повреждены в период от десяти часов до 14 дней.

В разведке считают, что РФ может также повысить напряжение на линиях электроснабжения к станции – это приведет к ядерной аварии. А для ускорения катастрофы оккупанты могут применить технические средства.

"Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас", – высказался Буданов.

Глава ГУР отметил, что план российского теракта полностью разработан и утвержден. Сейчас не хватает только приказа действовать.

"Тогда это может произойти в считанные минуты", - добавил он.

Будет ли такой приказ, зависит от того, как Россия видит потенциальные выгоды ядерной катастрофы в Украине. Буданов отметил, что страна-агрессор может подорвать электростанцию, если ее силы будут выбиты с левого берега Днепра. Тогда РФ создаст зону разрушения и отчуждения, чтобы предотвратить продвижение украинских военных.

Также враг может использовать ядерную катастрофу как "профилактическую меру". В таком случае оккупанты попытаются остановить наступление Украины и заморозить линию фронта в текущем виде.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на ЗАЭС. В дипведомстве отметили необходимость усилить ограничительные меры касательно атомной отрасли РФ и ее военно-промышленного комплекса.

А в американском Институте изучения войны (ISW) высказались, что радиационный инцидент на ЗАЭС остается маловероятным, но не невозможным. По данным аналитиков, Кремль может использовать угрозы возможных терактов на станции, чтобы отвлечь контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском направлении.