В ISW оценили вероятность теракта РФ на ЗАЭС: нельзя исключать

Кремль может использовать угрозы возможных терактов на Запорожской АЭС, чтобы отвлечь контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки российские войска готовятся совершить возможную диверсионную атаку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) .

Зеленский заявил, что запланированная атака приведет к выбросу радиации на ЗАЭС, и объявил, что украинские чиновники передадут свои разведданные по поводу запланированной атаки партнерам и международным организациям.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что российские войска заминировали дополнительные территории на ЗАЭС, в том числе пруд-охладитель объекта.

21 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что его представители не заметили никаких мин на водоеме-охладителе, хотя признало, что российские войска заминировали территории на территории ЗАЭС и вокруг нее.

"Созданный Россией радиационный инцидент на ЗАЭС остается маловероятным, но не невозможным", – считают аналитики ISW.

По их мнению, российские силы не смогут контролировать последствия умышленного радиологического инцидента на ЗАЭС, что может повлиять на их силы больше, чем на украинские силы на Каховском водохранилище, учитывая условия на момент инцидента.

"Преднамеренный радиационный инцидент может также оставить многие территории на оккупированном юге Украины непригодными для проживания и управления, что еще больше ухудшит способность России укрепить оккупацию юга Украины, а уничтожение электростанции было бы резким актом", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что российские силы могут сигнализировать о том, что готовятся к диверсиям на ЗАЭС, чтобы украинские силы отказались от проведения контрнаступательных операций в этом районе.

"Кремль регулярно использует угрозы ядерной эскалации и предупреждает об угрозах безопасности ЗАЭС, пытаясь оказывать давление на Украину, чтобы она сдержала свои военные действия. Однако разрушение дамбы в Новой Каховке также нанесло ущерб российским силам, и возможные российские планы диверсии на ЗАЭС нельзя исключать и Украина и ее партнеры должны быть готовы к ним", - подчеркнули в ISW.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

22 июня Министерство иностранных дел призвало международное сообщество принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.