В ISW оцінили ймовірність теракту РФ на ЗАЕС: не можна виключати

Кремль може використовувати погрози щодо можливих терактів на Запорізькій АЕС, щоб відтягнути контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки російські війська готуються здійснити можливу диверсійну атаку на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Зеленський заявив, що запланована атака призведе до викиду радіації на ЗАЕС, і оголосив, що українські чиновники передадуть свої розвіддані щодо запланованої атаки партнерам та міжнародним організаціям.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 20 червня повідомив, що російські війська замінували додаткові території на ЗАЕС, у тому числі ставок-охолоджувач об’єкта.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували території на території ЗАЕС та навколо неї.

"Створений Росією радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим", - вважають аналітики ISW.

На їхню думку, російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, що може вплинути на їхні сили більше, ніж на українські сили на Каховському водосховищі, зважаючи на умови на момент інциденту.

"Навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання та управління, що ще більше погіршить здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, а знищення електростанції було б різким актом", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на ЗАЕС, щоб відмовити українські сили від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

"Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії. Проте руйнування дамби у Новій Каховці також завдало шкоди російським силам, і можливі російські плани диверсії на ЗАЕС не можна виключати, і Україна та її партнери повинні бути готові до них", - наголосили в ISW.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

22 червня Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.