МАГАТЕ про мінування Запорізької АЕС: знаємо, але під час візиту Гроссі мін не побачили

МАГАТЕ відомо про повідомлення про мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 15 червня їздив з візитом на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Як зазначається, агентству відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство вже повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив "персонал служби безпеки", були з оборонною метою.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", - повідомив Гроссі.

Він наголосив, що наразі ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС надзвичайно крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для АЕС.

"Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами", – додав гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.