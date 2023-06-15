Гендиректор МАГАТЕ розпочав візит на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зауважимо, що це третя поїздка Гроссі на станцію з моменту її окупації російськими військами – він був там у вересні 2022 року та в березні 2023-го.

Про те, що Гроссі очолить чергову ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, стало відомо після його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Їхній діалог відбувся 6 червня – того ж дня, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

В "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС у середу, 14 червня. Однак того дня The Guardian із посиланням на дипломатичне джерело повідомило, що візит відкладено через складну безпекову ситуацію в регіоні.