Гендиректор МАГАТЭ начал визит на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отметим, что это третья поездка Гросси на станцию с момента ее оккупации по российским войскам – он был там в сентябре 2022 года и в марте 2023-го.

О том, что Гросси возглавит очередную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, стало известно после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их диалог состоялся 6 июня – в тот же день, когда российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу оккупированной Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

Ожидалось, что Гросси посетит ЗАЭС в среду, 14 июня. Однако в тот день The Guardian со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что визит отложен из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе.