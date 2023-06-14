Гендиректор МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС из-за соображений безопасности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию из-за сложной ситуации безопасности в регионе.

Об этом сообщает The Guardian.

Ожидалось, что Гросси посетит ЗАЭС в среду, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен. Издание пишет, что, возможно, Гросси посетит станцию в четверг.

По информации издания, он ждет, чтобы была возможность безопасно путешествовать.

13 июня во время визита в Киев Гросси провел встречу с Владимиром Зеленским. Зеленский положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной Россией, и приветствовал намерение Гросси лично посетить станцию, чтобы оценить ситуацию на месте.

В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.

7 июня стало известно, что МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции.