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Гендиректор МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС из-за соображений безопасности
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию из-за сложной ситуации безопасности в регионе.
Об этом сообщает The Guardian.
Ожидалось, что Гросси посетит ЗАЭС в среду, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен. Издание пишет, что, возможно, Гросси посетит станцию в четверг.
По информации издания, он ждет, чтобы была возможность безопасно путешествовать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
13 июня во время визита в Киев Гросси провел встречу с Владимиром Зеленским. Зеленский положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной Россией, и приветствовал намерение Гросси лично посетить станцию, чтобы оценить ситуацию на месте.
В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.
7 июня стало известно, что МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции.