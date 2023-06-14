Гендиректор МАГАТЕ відклав поїздку на Запорізьку АЕС через міркування безпеки

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію через складну безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє The Guardian.

Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС у середу, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено. Видання пише, що, можливо, Гроссі відвідає станцію у четвер.

За інформацією видання, він чекає, щоб була можливість безпечно подорожувати.

13 червня під час візиту до Києва Гроссі провів зустріч із Володимиром Зеленським. Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Гроссі особисто відвідати станцію, аби оцінити ситуацію на місці.

Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

7 червня стало відомо, що МАГАТЕ вирішило посилити свою присутність на Запорізькій атомній електростанції.