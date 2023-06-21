МАГАТЭ о минировании Запорожской АЭС: знаем, но во время визита Гросси мин не увидели

МАГАТЭ известно о сообщениях о минировании возле пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.

Об этом сообщила прессслужба МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня ездил с визитом на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Как отмечается, агентству известно о предварительном размещении мин за пределами периметра станции, о чем агентство уже сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил "персонал службы безопасности", были в оборонных целях.

"Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", - сообщил Гросси.

Он подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС чрезвычайно хрупкая. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезные трудности для АЭС.

"Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами", – добавил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они уничтожили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.