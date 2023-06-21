"Энергоатом" об угрозе подрыва пруда-охладителя на ЗАЭС: есть более простые способы, как причинить вред

Российские оккупанты с первых дней оккупации Запорожской АЭС приступили к минированию периметра станции, в том числе и периметра пруда-охладителя.

Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью "РБК-Украина".

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они уничтожили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

"Подорвать так, чтобы вода из бассейна начала уходить, практически невозможно. Даже если верхушка плотины будет подорвана, нужно рыть каналы, чтобы вода сходила… Там есть запорная шандора – это такие вертикальные ворота, как на шлюзах для перекрытия воды. Они перекрывают поток воды из бассейна в водохранилище. Их можно либо открыть, либо подорвать. Их можно просто открыть и слить воду. Но если даже подорвать, то в пруду останется "мертвый" уровень воды 12,8 метров. Вся вода оттуда не выйдет", - отметил Котин.

По его словам, вода потом может сама дренировать через землю, но для опустошения бассейна теоретически понадобятся годы.

Президент "Энергоатома" предполагает, что даже если подрыв пруда-охладителя окажется эффективным, вода сойдет менее чем на четыре метра - с нынешних 16,6 м до 12,8 м. По его словам, такого уровня недостаточно для генерации электроэнергии на ЗАЭС, но "в холодном состоянии ничего страшного не будет".

"Есть много способов повредить станцию. И подрыв бассейна – это далеко не то, чтобы причинить вред станции. Можно, конечно, выстроить цепочку действий, но она будет длинной и ненадежной. Есть гораздо более простые способы, как причинить вред и создать высокий уровень опасности", – подчеркнул Котин.

Он добавил, что рашисты могут сделать что угодно, что может привести к ядерной катастрофе, но "непосредственно угрозы сейчас, если не будет дополнительных действий с их стороны, нет".

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности. Впрочем, поскольку АЭС остановлена, уровень воды в пруду-охладителе не меняется.