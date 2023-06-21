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"Энергоатом" об угрозе подрыва пруда-охладителя на ЗАЭС: есть более простые способы, как причинить вред
Российские оккупанты с первых дней оккупации Запорожской АЭС приступили к минированию периметра станции, в том числе и периметра пруда-охладителя.
Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью "РБК-Украина".
Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они уничтожили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.
"Подорвать так, чтобы вода из бассейна начала уходить, практически невозможно. Даже если верхушка плотины будет подорвана, нужно рыть каналы, чтобы вода сходила… Там есть запорная шандора – это такие вертикальные ворота, как на шлюзах для перекрытия воды. Они перекрывают поток воды из бассейна в водохранилище. Их можно либо открыть, либо подорвать. Их можно просто открыть и слить воду. Но если даже подорвать, то в пруду останется "мертвый" уровень воды 12,8 метров. Вся вода оттуда не выйдет", - отметил Котин.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, вода потом может сама дренировать через землю, но для опустошения бассейна теоретически понадобятся годы.
Президент "Энергоатома" предполагает, что даже если подрыв пруда-охладителя окажется эффективным, вода сойдет менее чем на четыре метра - с нынешних 16,6 м до 12,8 м. По его словам, такого уровня недостаточно для генерации электроэнергии на ЗАЭС, но "в холодном состоянии ничего страшного не будет".
"Есть много способов повредить станцию. И подрыв бассейна – это далеко не то, чтобы причинить вред станции. Можно, конечно, выстроить цепочку действий, но она будет длинной и ненадежной. Есть гораздо более простые способы, как причинить вред и создать высокий уровень опасности", – подчеркнул Котин.
Он добавил, что рашисты могут сделать что угодно, что может привести к ядерной катастрофе, но "непосредственно угрозы сейчас, если не будет дополнительных действий с их стороны, нет".
Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.
В ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности. Впрочем, поскольку АЭС остановлена, уровень воды в пруду-охладителе не меняется.