Байден заявил о реальности угрозы использования ядерного оружия Путиным

Угроза использования тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что волнуюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что волнуюсь касательно использования Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал он.

Как отмечает агентство, эти слова прозвучали через несколько дней после того, как президент США назвал заявление Путина о том, что Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, "совершенно безответственным".

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси Путин сказал в конце марта, отметив, что строительство хранилища завершится 1 июля.

25 мая главы министерств обороны РФ и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия. Тогда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия уже начала перебрасывать оружие.

В свою очередь Путин позже сказал, что ядерное оружие будет доставлено после 7-8 июля. Однако 16 июня он отметил, что первые российские заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательное перемещение завершится к концу года.