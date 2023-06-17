Байден о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь: это совершенно безответственно

Россия "совершенно безответственно" относится к перемещению ядерного оружия, в частности, в Беларусь.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Sky News.

"Я много раз комментировал это – это абсолютно безответственно", – отметил он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Оно, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Отметим, о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта, однако он не сказал, какие именно боеголовки будут развернуты и где.

В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.