Байден про переміщення ядерної зброї РФ у Білорусь: це абсолютно безвідповідально

Росія "абсолютно безвідповідально" ставиться до переміщення ядерної зброї, зокрема в Білорусь.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Sky News.

"Я багато разів коментував це – це абсолютно безвідповідально", - зазначив він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 червня заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Вона, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня, проте він не сказав, які саме боєголовки будуть розгорнуті і де.

В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.