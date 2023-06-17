В ISW пояснили, чим загрожує передача Білорусі російської ядерної зброї

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль Кремля, спрямованих на закріплення військового контролю Росії над Білоруссю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Кремль заявив, що РФ почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме певну російську ескалацію.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю.

Вона, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня, проте він не сказав, які саме боєголовки будуть розгорнуті і де. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував угоду між Росією та Білоруссю про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Сполучені Штати розкритикували рішення Путіна, але заявили, що не мають наміру змінювати власну позицію щодо стратегічної ядерної зброї та не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.