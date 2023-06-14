Путіна продовжують дезінформувати про справжню ситуацію на полі бою, - ISW

13 червня лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зустрівся з російськими блогерами та військовими кореспондентами, щоб обговорити хід російського вторгнення в Україну, контрнаступ ЗСУ, мобілізацію та можливість введення воєнного стану.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін обговорив хід українського контрнаступу та сподівається, що Росія зможе пережити військову підтримку Заходу для України.

Російський диктатор заявив, що цілі Росії принципово не змінилися, повторюючи шаблонну риторику та неправдиві наративи, звинувачуючи Україну та НАТО в розв’язанні війни. Путін додав, що Захід може підштовхнути Україну до переговорів з Росією, припинивши постачання Україні військової допомоги. Російський диктатор зазначив, що 4 червня українські війська почали "масований" контрнаступ і начебто втратили багато танків.

"Можливо, Путін намагається систематично збільшити та спотворити українські втрати західної військової техніки, щоб зобразити контрнаступ України як невдалий і знеохотити Захід продовжувати підтримувати Україну", - зауважують аналітики.

Натомість колишній російський офіцер і військовий злочинець Ігор Гіркін зауважив, що коментарі Путіна свідчать про те, що Міністерство оборони Росії продовжує дезінформувати його про справжню ситуацію на полі бою.

Путін зазначив, що не бажає оголошувати другу хвилю мобілізації чи оголошувати воєнний стан, незважаючи на збереження своїх максималістських цілей в Україні. Путін визнав, що деякі російські пропагандисти обговорюють термінову необхідність мобілізації, але зазначив, що в мобілізації "наразі немає потреби".

Путін також підтвердив рішення Кремля не оголошувати повномасштабний воєнний стан на всій території Росії, заявивши, що Росії потрібно розширити правоохоронні органи, а не оголошувати воєнний стан.

"Путін є актором, який уникає ризику, який не наважується засмутити російське суспільство черговою хвилею мобілізації чи воєнним станом по всій Росії, що вказує на те, що Путін ще не вирішив повністю взяти на себе зобов’язання вести тотальну війну. Заяви Путіна, ймовірно, спрямовані на те, щоб запевнити росіян у тому, що він не має наміру розширювати так звану "спеціальну військову операцію"", - наголошують аналітики.

На їхню думку, Путін мав на меті пом’якшити широке невдоволення в російському інформаційному просторі обмеженими транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородській області, ударами безпілотників по всій території Росії та безпекою кордону в цілому. Російський диктатор заявив, що російські війська не планують перекидати сили з інших ділянок лінії фронту в Україні до Бєлгородської та інших прикордонних областей у відповідь на вторгнення на кордон і удари безпілотників по території Росії. Натомість російське керівництво розглядає можливість створення буферної зони в Україні, щоб запобігти проникненню українських сил на російську територію, але Путін відмовився від цієї пропозиції, сказавши, що російські офіційні особи не створюватимуть буферну зону негайно та перевірять, як розвиватиметься ситуація.

"Коментарі Путіна свідчать про те, що Кремль не має наміру реагувати на транскордонні операції, намагаючись зберегти сили для ведення бойових дій в Україні, незважаючи на зростання невдоволення всередині Росії. Також Путін підтвердив, що в Бєлгородській області проходять службу російські строковики, а генерал-полковник Олександр Лапін командував ними. Російські війська, ймовірно, відправляють призовників служити в прикордонні області через брак резервів і небажання перекидати сили подалі від лінії фронту в інших місцях України", - наголошують аналітики.

Вони додають, що Путін, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб запобігти потенційним лініям атаки на Кремль у разі провалу Росії.

Зауважимо, як повідомляє розвідка Британії, міністр оборони РФ Сергій Шойгу збільшив публічну активність, йморівно, щоб показати, що він контролює стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.