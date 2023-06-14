Путина продолжают дезинформировать о настоящей ситуации на поле боя, - ISW

13 июня лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин встретился с российскими блоггерами и военными корреспондентами, чтобы обсудить ход российского вторжения в Украину, контрнаступление ВСУ, мобилизацию и возможность введения военного положения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин обсудил ход украинского контрнаступления и надеется, что Россия сможет пережить военную поддержку Запада для Украины.

Российский диктатор заявил, что цели России принципиально не изменились, повторяя шаблонную риторику и лживые нарративы, обвиняя Украину и НАТО в развязывании войны. Путин добавил, что Запад может подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, приостановив поставки Украине военной помощи. Российский диктатор отметил, что 4 июня украинские войска начали "массированное" контрнаступление и якобы потеряли много танков.

"Возможно, Путин пытается систематически увеличить и исказить украинские потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление Украины как неудачное, чтобы Запад перестал поддерживать Украину", - отмечают аналитики.

В то же время бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин отметил, что комментарии Путина свидетельствуют о том, что Министерство обороны России продолжает дезинформировать его о настоящей ситуации на поле боя.

Путин отметил, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или объявлять военное положение, невзирая на сохранение своих максималистских целей в Украине. Путин признал, что некоторые российские пропагандисты обсуждают срочную необходимость мобилизации, но отметил, что в мобилизации "пока нет нужды".

Путин также подтвердил решение Кремля не объявлять военное положение на всей территории России, заявив, что России следует расширить правоохранительные органы, а не объявлять военное положение.

"Путин является актером, избегающим риска, который не решается огорчить российское общество очередной волной мобилизации или военным положением по всей России, что указывает на то, что Путин еще не решил полностью взять на себя обязательство вести тотальную войну. Заявления Путина, вероятно, направленные на то, чтобы уверить россиян в том, что он не намерен расширять так называемую "специальную военную операцию"", - отмечают аналитики.

По их мнению, Путин преследовал цель смягчить широкое недовольство в российском информационном пространстве ограниченными трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородской области, ударами беспилотников по всей территории России и безопасностью границы в целом. Российский диктатор заявил, что российские войска не планируют перебрасывать силы из других участков линии фронта в Украине в Белгородскую и другие приграничные области в ответ на вторжение на границу и удары беспилотников по территории России. Российское руководство рассматривает возможность создания буферной зоны в Украине, чтобы предотвратить проникновение украинских сил на российскую территорию, но Путин отказался от этого предложения, сказав, что российские официальные лица не будут создавать буферную зону немедленно и проверят, как будет развиваться ситуация.

"Комментарии Путина свидетельствуют о том, что Кремль не намерен реагировать на трансграничные операции, пытаясь сохранить силы для ведения боевых действий в Украине, несмотря на рост недовольства внутри России. Также Путин подтвердил, что в Белгородской области проходят службу российские срочники, а генерал- полковник Александр Лапин командовал ими. Российские войска, вероятно, отправляют призывников служить в пограничные области из-за нехватки резервов и нежелания перебрасывать силы подальше от линии фронта в других местах Украины", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что Путин, вероятно, создает информационные условия, чтобы предотвратить потенциальные линии атаки на Кремль в случае провала России.

Заметим, как сообщает разведка Британии, министр обороны РФ Сергей Шойгу увеличил публичную активность, вероятно, чтобы показать, что он контролирует стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.