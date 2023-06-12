Глава Міноборони РФ Шойгу збільшив медійну активність: розвідка Британії пояснила навіщо

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу збільшив публічну активність, йморівно, щоб показати, що він контролює стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, впродовж минулого тижня Шойгу дав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, зокрема зробив серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічного поля.

За інформацією розвідки, Шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

"Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 11 червня повідомила, що Збройні сили успішно просуваються вперед на Бахмутському та інших напрямках. Їм вдалося деокупувати два населені пункти - Благодатне і Макарівку.

Крім того, 11 червня стало відомо, що українським військовим вдалося звільнити ще один населений пункт в Донецькій області. Йдеться про село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.

Водночас 12 червня стало відомо про те, що українські військові звільнили Сторожове Донецької області, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року.