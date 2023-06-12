Глава Минобороны РФ Шойгу увеличил медийную активность: разведка Британии объяснила зачем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу увеличил публичную активность, вероятно, чтобы показать, что он контролирует стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, в течение прошлой недели Шойгу дал по крайней мере два комментария по оборонным операциям России, в частности, сделал серьезно преувеличенные заявления о потерях Украины. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичного поля.

По информации разведки, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и подверг критике офицеров Западного военного округа за недостаточно скорую отправку резервной бронетехники на фронт.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержки положительного имиджа перед все более откровенной критикой со стороны некоторых россиян", - говорится в сообщении.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 11 июня сообщила, что Вооруженные силы успешно продвигаются вперед на Бахмутском и других направлениях. Им удалось деоккупировать два населенных пункта – Благодатное и Макаровку.

Кроме того, 11 июня стало известно, что украинским военным удалось осводить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.

В то же время 12 июня стало известно о том, что украинские военные освободили Сторожево Донецкой области, которое находилось под оккупацией с марта 2022 года.