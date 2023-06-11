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ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт (ВИДЕО)
Во время успешных контрследующих действий 10 июня украинским военным удалось уволить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.
Об этом сообщает 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии в Facebook.
"129-я ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищука Александра, вторая "МАКЕДОНЦА" освободила село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
Напомним. это уже второй населенный пункт, который удалось уволить ВСУ за последние дни. Сегодня утром стало известно, что украинские военные освободили поселок Благодатное Великоновоселковской общины Донецкой области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили военные, в ходе операции удалось взять в плен российских военных. Отмечено, что полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий.