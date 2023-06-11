ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт (ВИДЕО)

Во время успешных контрследующих действий 10 июня украинским военным удалось уволить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.

Об этом сообщает 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии в Facebook.

"129-я ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищука Александра, вторая "МАКЕДОНЦА" освободила село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним. это уже второй населенный пункт, который удалось уволить ВСУ за последние дни. Сегодня утром стало известно, что украинские военные освободили поселок Благодатное Великоновоселковской общины Донецкой области.

Как сообщили военные, в ходе операции удалось взять в плен российских военных. Отмечено, что полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий.