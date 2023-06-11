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ВСУ освободили поселок у Великой Новоселки в Донецкой области (ВИДЕО)
Украинские военные освободили поселок Благодатное Великоновоселковской общины Донецкой области. Об этом свидетельствует сообщение 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Славные воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!" - говорится в нем.
Как сообщили военные, в ходе операции удалось взять в плен российских военных. Отмечено, что полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий. 68-я бригада также опубликовала видео, на котором бойцы устанавливают флаг на поврежденном двухэтажном здании.
Отметим, что в настоящее время район южнее поселка Великая Новоселка является одним из мест активных боевых действий, впрочем, официально до этого об освобождении ВСУ населенных пунктов там не сообщалось. В то же время американский Институт изучения войны (ISW) еще 4 июня заявлял об освобождении соседнего села Нескучное.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Благодатное же до войны, на началу 2022 года, по официальной оценке Госслужбы статистики, имело 491 жителя (по переписи 2001 года – 674, 1989 – 727). До админреформы 2020 года также подчинялось Великоновоселковскому поселковому совету. Расположено оно в 6 км к югу от центра Великой Новоселки. До декоммунизации в 2016 году называлось Октябрь.
Отметим, что за прошлые сутки по данным Генерального штаба ВСУ, в Донецкой и Луганской областях произошло в целом 35 боевых столкновений. В частности, на этом направлении российские войска нанесли авиаудары в районах Великой Новоселки, а также сел Пречистовка и Золотая Нива, расположенных восточнее.