ВСУ освободили поселок у Великой Новоселки в Донецкой области (ВИДЕО)

Украинские военные освободили поселок Благодатное Великоновоселковской общины Донецкой области. Об этом свидетельствует сообщение 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Славные воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!" - говорится в нем.

Как сообщили военные, в ходе операции удалось взять в плен российских военных. Отмечено, что полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий. 68-я бригада также опубликовала видео, на котором бойцы устанавливают флаг на поврежденном двухэтажном здании.

Отметим, что в настоящее время район южнее поселка Великая Новоселка является одним из мест активных боевых действий, впрочем, официально до этого об освобождении ВСУ населенных пунктов там не сообщалось. В то же время американский Институт изучения войны (ISW) еще 4 июня заявлял об освобождении соседнего села Нескучное.

Благодатное же до войны, на началу 2022 года, по официальной оценке Госслужбы статистики, имело 491 жителя (по переписи 2001 года – 674, 1989 – 727). До админреформы 2020 года также подчинялось Великоновоселковскому поселковому совету. Расположено оно в 6 км к югу от центра Великой Новоселки. До декоммунизации в 2016 году называлось Октябрь.

Отметим, что за прошлые сутки по данным Генерального штаба ВСУ, в Донецкой и Луганской областях произошло в целом 35 боевых столкновений. В частности, на этом направлении российские войска нанесли авиаудары в районах Великой Новоселки, а также сел Пречистовка и Золотая Нива, расположенных восточнее.