В Донецкой области за день в результате обстрелов ранены восемь жителей (ФОТО)

За минувшие сутки в результате российских обстрелов были ранены восемь жителей Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

В частности, на Волновахском направлении россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" село Богоявленка Угледарской общины. О последствиях не сообщается. В селе Шахтерское из-за обстрела был один раненый.

На Донецком направлении трижды под обстрелы попала Кураховская община: Курахово, поселки Острое и Островское. Также враг ударил "Градами" по селу Нетайлово Очеретинской общины и по Красногоровке. В последней ранены два человека. Также по одному человеку ранены в Авдеевке и селе Максимильяновка.

На Горловском направлении в Торецкой общине под огнем оказались Торецк, поселки Щербиновка и Пивничное. В общине ранен один человек (в Пивничном), повреждены девять домов и четыре инфраструктурных объекта. Еще один дом поврежден в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении в Лимане ранены два человека, повреждены пять домов и два хозяйственных сооружения. Кроме того, были разрушены два нежилых здания в Северске.

Напомним также, что в Херсонской области за минувшие сутки обстрелами были ранены пять человек, а в Харьковской области, в частности, был снова дважды атакован аммиакопровод.