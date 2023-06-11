В Донецкой и Луганской областях идут тяжелые бои, за сутки произошло 35 столкновений - Генштаб

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, там продолжаются тяжелые бои. Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздоловка и Рай-Александровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Белой Горы, но успеха, по данным Генштаба, не имели. Авиаудары ими наносились в районах населенных пунктов Белая Гора, Дылеевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области, а от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Зализное и Пивничное.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, но нанес авиаудары в районах Авдеевки и Невельского и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Относительно Марьинского направления отмечается, что украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки. При этом россияне нанесли авиаудар у Красногоровки, артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеские войска нанесли авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки, а также обстреляли из артиллерии Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. По данным Генштаба, нанесены авиаудары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области, артобстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Времьевка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Степовое и Каменское Запорожской области; Херсон, Золотая Балка и Садовое Херсонской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка в Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасилевка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Великая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.

Всего за сутки враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Указано, что есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома.

Также оккупанты применили восемь ракет, в частности, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер" и 35 иранских ударных БПЛА типа Shahed по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две крылатые ракеты и 20 дронов.

В частности, начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью силы воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ метко попали по трем беспилотникам Shahed, направленным по этому региону.

"Направляли на область и тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой общине, что на Никопольщине. К счастью, людей не задело. Другие последствия атаки уточняются", - добавил глава области.

В свою очередь, авиация сил обороны, по данным Генштаба, за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинские военные уничтожили четыре вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще четыре не указанных важных объекта противника.