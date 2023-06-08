Обстрелы Донецкой области. Враг ударил ракетами по Авдеевке

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Донецкой области. Так, утром 8 июня враг ударил ракетами по Авдеевке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Утром 4 ракеты враг выпустил по Авдеевке — ранен один человек", - отметил он.

Кроме того, в течение суток 7 июня оккупанты нанесли авиаудара по Нескучному на Волновахском направлении, в результате чего повреждены дома на 4 улицах.

На Донецком направлении под обстрелы трижды попадала Кураховская громада.

На Горловском направлении в результате обстрела Торецкого ранение получил один человек. Также в городе повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома.

На Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Звановке, также зафиксировано 9 обстрелов Лиманской громады.

Также россияне вечером обстреляли Украинск, в результате чего 3 человека погибли и 5 ранены, среди погибших - 4-летний мальчик.

Напомним, в течение суток 6 июня войска РФ обстреляли несколько общин Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщал, что захватчики убили двух человек – в Торском и Пивничном.