В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека

Российские войска продолжают регулярно обстреливать дома мирных жителей в Донецкой области. В течение суток 6 июня от российских обстрелов пострадали шесть общин области. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, рашисты 7 раз обстреляли Кураховскую общину. Под вражеский огонь попали Курахово, Кураховка, Острое и Островское. Единичные обстрелы зафиксированы в Очеретинской общине.

Кроме этого, утром 7 июня по Авдеевке был нанесен ракетный удар.

В Северном Торецкой общины в результате обстрелов погиб человек, повреждены 5 домов. Также россияне попали в многоэтажку в Часовоярской общине и частный дом в Никифоровке Соледарской общины.

Еще один человек погиб в Торском Лиманской общины. Разрушен дом в Звановке.

Под обстрелы попало Шевченко Комарской общины. Здесь обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли ракетный удар по пригороду Краматорска, под вражеским огнем оказалась и Авдеевка — снаряды попали на территорию АКХЗ.