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Россияне сбросили авиабомбы на центр Торецкая: три человека получили ранения
5 июня российские войска обстреляли Торец Донецкой области. По предварительной информации, оккупанты дважды ударили по центру города с использованием авиабомб ФАБ-250.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Они были госпитализированы в больницу.
Кроме того, трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии. Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, в сутки 4 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов области.