Россияне сбросили авиабомбы на центр Торецкая: три человека получили ранения

5 июня российские войска обстреляли Торец Донецкой области. По предварительной информации, оккупанты дважды ударили по центру города с использованием авиабомб ФАБ-250.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Они были госпитализированы в больницу.

Кроме того, трое проезжавших мимо правоохранителей претерпели контузии. Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, в сутки 4 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов области.