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Россияне обстреляли Донецкую область: ранены три человека (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, за сутки 4 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов области.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Так, на Волновахском направлении в Максимовке в результате атак врага один человек получил ранение, также под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и Очеретинской громады. Кураховская громада была под огнем артиллерии и Ураганов. В результате обстрелов повреждены 3 дома в Петровке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Горловском направлении город Торецк подвергся авиабомбардировке, там один человек получил ранение. Еще один человек ранен в результате обстрела Константиновской громады, там также поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка и 3 частных дома.
На Лисичанском направлении враг 13 раз обстрелял Торское и Заречное Лиманской громады.
"Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донецкой области", - сообщил Кириленко.
Напомним, 3 июня российские оккупанты обстрелами Донецкой области убили четырех жителей региона, еще восемь человек ранены.