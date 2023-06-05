Россияне обстреляли Донецкую область: ранены три человека (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, за сутки 4 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении в Максимовке в результате атак врага один человек получил ранение, также под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

Последствия обстрелов. Фото: глава Донецкой ОВА/Telegram

На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и Очеретинской громады. Кураховская громада была под огнем артиллерии и Ураганов. В результате обстрелов повреждены 3 дома в Петровке.

Последствия обстрелов. Фото: глава Донецкой ОВА/Telegram

На Горловском направлении город Торецк подвергся авиабомбардировке, там один человек получил ранение. Еще один человек ранен в результате обстрела Константиновской громады, там также поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка и 3 частных дома.

На Лисичанском направлении враг 13 раз обстрелял Торское и Заречное Лиманской громады.

"Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донецкой области", - сообщил Кириленко.

Напомним, 3 июня российские оккупанты обстрелами Донецкой области убили четырех жителей региона, еще восемь человек ранены.