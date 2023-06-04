Ситуация в Донецкой области. За сутки в результате обстрелов погибли четыре человека

Российские оккупанты обстрелами Донецкой области убили четырех жителей региона за сутки, еще восемь человек ранены. Об этом утром 4 июня сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, накануне вечером россияне обстреляли из "Ураганов" город Горняк Кураховской общины. В результате один человек погиб, семеро получили ранения. Среди пострадавших – двое детей. Также под обстрел попала территория предприятия в Славянской общине, обошлось без жертв.

На Волновахском направлении враг обстрелял Великую Новоселку – информация о пострадавших не поступала.

На Донецком направлении, кроме Горняка, под огнем находилось Уманское Очеретинской общины – там оккупанты повредили дом и сельхозтехнику.

На Горловском направлении два человека погибли в Нью-Йорке, повреждены два дома. Кроме того, враг обстреливал Часов Яр, повредив три частных дома и многоэтажку.

На Лисичанском направлении россияне стреляли по Звановской общине: в Звановке поврежден дом, в Переездном – админздание.

Напомним, сутками ранее в результате российских обстрелов Донецкой области зафиксировали четырех раненых. Также была уточнена информация о двух погибших в Торецке.