Ночная тревога в Украине. Воздушные силы сбили большинство ракет и дронов, которые запустили оккупанты

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 июня, запустили по Украине пять ударных беспилотников Shahed-136/131 и шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что войска РФ продолжают атаки по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Сегодня ночью с 01:00 по 04:00 враг применил пять беспилотников, запустив их из Брянской области, и шесть ракет, которые были выпущены с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

Воздушные силы ВСУ смогли уничтожить четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.