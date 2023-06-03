Войска РФ обстреляли Донецкую область: за сутки четыре человека получили ранения

В Донецкой области 2 июня зафиксировали двух погибших гражданских в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Четверо человек за сутки получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, была уточнена информация о двух погибших в Торецке. Отметим, что в инфографике за 1 июня сообщалось о двух раненых в городе.

Также глава ОВА проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 3 июня.

Утром россияне нанесли удар по Славянску, попав в Дом быта и на территорию парка. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Волновахском направлении враг повредил заведение культуры в Великой Новоселке, а также перебил линии электропередач в поселке Шевченко Комарской общины.

На Донецком направлении в Кураховской общине один человек ранен в Остром, девять домов повреждены в Островском.

На Горловском направлении в Часовоярской общине оккупанты разрушили два нежилых здания, повредили три многоэтажки и три частных дома. Кроме того, Торецк подвергся авиаудару – там пострадал частный сектор.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены пять домов. В Лиманской общине россияне повредили три дома в Торском, а также три дома и админздание в Ямполе. В Звановке повреждено 11 домов и медучреждений, а в Переездном – три дома.