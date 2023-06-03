Погибшие и раненые в Харьковской области. В ОВА рассказали о ситуации в регионе

Российские оккупационные войска массированно обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Об этом утром субботы, 3 июня, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в 4:30 враг из минометов атаковал село Ивашки Богодуховского района, в результате чего погиб 67-летний мужчина. В селе поврежден двухэтажный многоквартирный и частный дома. Также поврежден объект гражданской промышленности.

За прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района оккупанты повредили два частных дома, произошел пожар. В селе Александровка Богодуховского района в результате российских обстрелов разрушен дом.

Из-за вражеского удара управляемыми авиабомбами по поселку Ковшаровка Купянского района поврежден жилой дом. Там два человека погибли – 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения три пожилых женщины и трехлетний мальчик.

Также войска РФ совершили танковый обстрел поселка Двуречная Купянского района, в результате чего ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет.

Вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. 37-летняя женщина погибла, а водитель автомобиля, две девочки и мальчик получили ранения. Состояние мальчика тяжелое.

У села Сулиговка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу взорвался 40-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.