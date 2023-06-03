Оккупанты за сутки 65 раз обстреляли Херсонскую область: пять человек получили ранения

Российские оккупанты в течение суток 2 июня совершили 65 обстрелов Херсонской области, чем ранили пятерых человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 265 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.

Город Херсон оккупанты обстреляли пять раз, выпустив 29 снарядов.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также обстреляли две церкви, амбулаторию и три административных здания Бериславского района.

Напомним, сутками ранее оккупанты 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.