Войска РФ обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения

Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные города и села Запорожской области. Так, за сутки 4 июня враг обстрелял 19 населенных пунктов области.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг нанес 71 удар по населенным пунктам.

В частности, Малая Токмачка, Ольговское и Гуляйполе пострадали от авиаударов. По Зализничному, Темировке и Преображенке оккупанты били из РСЗО, а по Орехову, Новоандреевке, Полтавке, Щербакам и другим прифронтовым селам – из артиллерии.

"К счастью, люди не пострадали. Зафиксировано 12 разрушений жилья и имущества местных жителей", - отметил Малашко.

Напомним, 2 июня армия страны-агрессора ударила по многоэтажному дому в поселке Камышеваха Запорожской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четверо получили ранения.