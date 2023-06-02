Оккупанты ударили по многоэтажке в Камышевасе: двое погибших

Сегодня, 2 июня, армия страны-агрессора ударила по многоэтажному дому в поселке Камышеваха Запорожской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг атаковал многоэтажный дом в поселке. Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавшие оперативно были доставлены в медицинское учреждение", - отметил Малашко.

Он добавил, что от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет.

Напомним, армия РФ продолжает терроризировать мирное население Запорожской области. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 111 ударов по региону. Под вражеский огонь попали 22 населенных пункта.