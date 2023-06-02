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Оккупанты ударили по многоэтажке в Камышевасе: двое погибших
Сегодня, 2 июня, армия страны-агрессора ударила по многоэтажному дому в поселке Камышеваха Запорожской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг атаковал многоэтажный дом в поселке. Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавшие оперативно были доставлены в медицинское учреждение", - отметил Малашко.
Он добавил, что от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия РФ продолжает терроризировать мирное население Запорожской области. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 111 ударов по региону. Под вражеский огонь попали 22 населенных пункта.