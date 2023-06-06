В Донецкой области россияне обстреляли четыре общины: в ОВА рассказали о последствиях

Российские захватчики не прекращают терроризировать мирное наследие Донецкой области. За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный удар по Краматорскому пригороду, под вражеским огнем оказалась и Авдеевка — снаряды попали на территорию АКХЗ.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

В течение 5 июня россияне убили 1 жителя Донбасса в Нью-Йорке, а еще 6 жителей получили ранения.

По его словам, под обстрелы попали и населенные пункты Кураховской и Марьинской общин.

На Горловском направлении один человек погиб в Нью-Йорке. На Торецк враг сбросил две авиабомбы - ранены 3 человека, повреждены 6 многоэтажек, 8 админпостроек, 5 коммерческих помещений и котельная. Также в общине повреждены 2 дома в Северном.

В результате обстрелов в Константиновской общине в Николаевке ранения получили два человека, повреждены 3 дома, а в Иванополье повреждены 2 дома.

На Лисичанском направлении российские оккупанты повредили здание в Переездном Звановской общины, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.

Напомним, армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, в сутки 4 июня враг обстрелял ряд населенных пунктов области.