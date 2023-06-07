Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: погибли двое взрослых и ребенок

Российские оккупанты совершили артобстрел города Украинск в Донецкой области. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что в результате атаки погибли три человека – взрослые и один ребенок. Также захватчики ранили еще троих детей.

"На месте работают ГСЧС и полиция", – написал Ермак.

Напомним, в течение суток 6 июня войска РФ обстреляли несколько общин Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщал, что захватчики убили двух человек – в Торском и Пивничном.