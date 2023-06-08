Войска РФ атаковали Сумскую область дронами: повреждены школа и зернохранилище

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Сумскую область. Так, враг ночью и утром 8 июня атаковал приграничье дронами и бил по громадам из минометов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Всего оккупанты 7 раз обстреляли приграничные, зафиксировано 19 взрывов.

В частности, по территории Миропольской громады россияне ударили беспилотниками Shahed. Один дрон попал в помещение школы, в результате чего возник пожар. Другой вражеский дрон попал в продуктовый магазин и еще один в нежилое помещение на территории громады.

В Николаевской сельской громаде вражеский беспилотник Shahed попал в ангар и зернохранилище агрофирмы. Также повреждены несколько единиц тракторной техники.

Кроме того, враг бил из минометов по Новослободской, Середино-Будской и Белопольской громадах на Сумщине.

Напомним, в ночь на 7 июня в одной из громад на Сумщине вражеский дрон попал в частный дом, в результате чего два человека погибли и еще один получил ранение.