Террор Запорожской области продолжается: оккупанты обстреляли 21 населенный пункт

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 148 ударов враг нанес по 21 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что враг совершил 148 обстрелов 21 населенного пункта на линии огня.

По словам Малашко, враг трижды атаковал с БПЛА Гуляйполе и Железнодорожное, нанес 18 ударов с РСЗО по Гуляйполю, Ольговскому, Белогорью, Волшебному, Павловке и Темировке, 127 ударов с артиллерии по Новояковловке, Гуляйполе, Орехову.

В Каменском минно-подрывные травмы получил 68-летний мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение.

За сутки добавилось еще 32 разрушенных гражданских объекта.

Ранее враг 105 раз обстрелял прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В результате обстрелов были повреждены 18 гражданских объектов.