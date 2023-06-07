В Сумской области вражеский дрон попал в частный дом: есть жертвы

Армия страны-агрессора РФ ночью и утром 7 июня обстреливала приграничье Сумской области. В одной из громад вражеский дрон попал в частный дом.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В общем, россияне совершили 4 обстрела приграничья, зафиксировано 13 взрывов.

"Юноковская громада: в результате попадания БПЛА типа "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего двое гражданских погибли, один ранен, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Также враг бил из минометов по Николаевской и Белопольской громадах.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации фактически ежедневно атакуют приграничные населенные пункты Сумской области.