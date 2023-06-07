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В Сумской области вражеский дрон попал в частный дом: есть жертвы
Армия страны-агрессора РФ ночью и утром 7 июня обстреливала приграничье Сумской области. В одной из громад вражеский дрон попал в частный дом.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В общем, россияне совершили 4 обстрела приграничья, зафиксировано 13 взрывов.
"Юноковская громада: в результате попадания БПЛА типа "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего двое гражданских погибли, один ранен, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также враг бил из минометов по Николаевской и Белопольской громадах.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации фактически ежедневно атакуют приграничные населенные пункты Сумской области.