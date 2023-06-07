Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под огнем оккупантов находились Сотницкий Казачок, Ветеринарное, Стрелка, Синельниково, Старица, Волчанск, Уды, Заречное, Печенеги, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый и другие населенные пункты.

Как сообщил Синегубов, пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксировано.

Также вчера около 17:45 враг снова обстрелял аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано 6 прилетов в район насосной станции возле села Масютовка.

На данный момент результаты проведения замеров показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует.

Напомним, прошлый обстрел трубопровода с аммиаком в Купянском районе россияне произвели 5 июня. Тогда произошла разгерметизация.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в момент удара аммиакопровод был перекрыт , в трубе оставались технологические остатки.

Позже чиновник уточнил, что обстрелам подвергся аммиакопровод "Тольятти-Одесса" – утечка аммиака составляла 134 тонны .

Заметим, накануне враг из артиллерии, минометов обстреливал населенные пункты области и нанес ракетный удар по Харькову.