Захватчики нанесли удары по 16 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 105 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что за сутки оккупанты совершили 105 обстрелов по 16 прифронтовым населенным пунктам.

По словам Малашко, 4 авиаудара пришлось по Ольговскому, Полтавке и Омельнику, атаки БПЛА по Щербакам, Степному и Малым Щербакам, 12 ударов с РСЗО Волшебному, Малиновке, Каменскому, Степному и 86 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Красному, Белогорью, Темировке.

За сутки зафиксировано разрушение 18 домов, квартир, хозяйственных сооружений и других гражданских объектов.

Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Днем ранее враг 79 раз обстрелял прифронтовые населенные пункты Запорожской области. В результате обстрелов были повреждены 25 гражданских объектов.