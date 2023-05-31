Обстрел Сумской области. Россияне десять раз за день атаковали область, есть разрушения

Оккупационные войска Российской Федерации фактически ежедневно атакуют приграничные населенные пункты Сумской области. В течение дня 31 мая россияне совершили 10 обстрелов по шести громадам региона.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

В ходе атак на область зафиксировали 42 взрыва. Под вражеский огонь попали Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская громады.

Враг совершил артиллерийские обстрелы по Краснопольской громаде – зафиксировали 12 взрывов. В результате одного из обстрелов выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств.

Также в результате обстрелов повреждена водонапорная башня. По Великописаревской громаде враг также совершил обстрел из САУ и минометов. Всего зафиксировано 11 взрывов. По другим громадам оккупанты били из минометов.

За предыдущие сутки в Сумской области зафиксировали 55 взрывов. Под вражеский огонь попали Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады. До этого в области оккупанты повредили линию электропередач, Дом детского и юношеского творчества, лицей имени И.М. Середы и административное помещение и т.д.