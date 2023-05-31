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Обстрел Сумской области. Россияне десять раз за день атаковали область, есть разрушения

Обстрел Сумской области. Россияне десять раз за день атаковали область, есть разрушения

Оккупационные войска Российской Федерации фактически ежедневно атакуют приграничные населенные пункты Сумской области. В течение дня 31 мая россияне совершили 10 обстрелов по шести громадам региона.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

В ходе атак на область зафиксировали 42 взрыва. Под вражеский огонь попали Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская громады.

Враг совершил артиллерийские обстрелы по Краснопольской громаде – зафиксировали 12 взрывов. В результате одного из обстрелов выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств.

Также в результате обстрелов повреждена водонапорная башня. По Великописаревской громаде враг также совершил обстрел из САУ и минометов. Всего зафиксировано 11 взрывов. По другим громадам оккупанты били из минометов.

За предыдущие сутки в Сумской области зафиксировали 55 взрывов. Под вражеский огонь попали Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады. До этого в области оккупанты повредили линию электропередач, Дом детского и юношеского творчества, лицей имени И.М. Середы и административное помещение и т.д.

Автор:
Вита Молодан