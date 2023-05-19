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Оккупанты атаковали Сумскую область из беспилотников: погибли трое энергетиков
В Сумской области в пятницу, 19 мая, в результате российских обстрелов погибли трое гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
Трагедия произошла в Юнаковской общине около полудня. Обстоятельства гибели людей выясняются.
Министерство энергетики Украины также проинформировало о трех погибших в Сумской области. Жертвами стали работники "Сумыоблэнерго", которые осматривали воздушную линию "Юноковка - Большая Рыбица".
В министерстве добавили, что в районе продолжаются боевые действия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сумыоблэнерго" сообщило, что, по предварительной информации, трое работников компании погибли от вражеской атаки беспилотников при поиске места повреждения воздушной линии.
Напомним, в течение дня 18 мая российские оккупанты совершили 10 обстрелов приграничья Сумской области. В результате двое гражданских получили контузии.