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Оккупанты атаковали Сумскую область из беспилотников: погибли трое энергетиков

Линия электропередач
Линия электропередач. Фото: Pexels / Pixabay

В Сумской области в пятницу, 19 мая, в результате российских обстрелов погибли трое гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Трагедия произошла в Юнаковской общине около полудня. Обстоятельства гибели людей выясняются.

Министерство энергетики Украины также проинформировало о трех погибших в Сумской области. Жертвами стали работники "Сумыоблэнерго", которые осматривали воздушную линию "Юноковка - Большая Рыбица".

В министерстве добавили, что в районе продолжаются боевые действия.

"Сумыоблэнерго" сообщило, что, по предварительной информации, трое работников компании погибли от вражеской атаки беспилотников при поиске места повреждения воздушной линии.

Напомним, в течение дня 18 мая российские оккупанты совершили 10 обстрелов приграничья Сумской области. В результате двое гражданских получили контузии.

Автор:
Артем Ющенко